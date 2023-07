Mort de Nahel : troisième nuit de violences urbaines à Clermont-Ferrand

Des violences ont de nouveau éclaté dans la nuit de vendredi 30 juin à samedi 1er juillet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) . Si des tensions ont eu lieu avec les forces de l'ordre dans le sud de la ville, c'est encore une fois dans le nord que les dégâts sont importants.

ⓘ Publicité

La maison de quartier de Croix de Neyrat incendiée

Dans le quartier Croix de Neyrat ce matin, les dégâts sont conséquents. Des pompiers sont encore à l'œuvre tôt ce samedi matin pour éteindre des véhicules incendiées, des chariots sont encore au milieu des rues, tandis qu'un abris-bus a été détruit.

Les rues portent encore les stigmates des violences de la nuit dans le quartier Croix de Neyrat de Clermont-Ferrand. © Radio France - Emma Saulzet

La maison de quartier de Croix de Neyrat a été prise pour cible, totalement incendiée la nuit dernière.

Les gendarmes ont été appelés en renfort dans ces quartiers.

Des dégâts aussi aux Vergnes et à Flamina

Dans le quartier des Vergnes et de Flamina, des poubelles ont été incendiées. Un feu s'est notamment propagé à la façade d'un immeuble dans le quartier Flamina. Après la maison de quartier de Vergnes hier (dans la nuit du 29 au 30 juin).

Des tensions ont eu lieu dans le quartier Saint Jacques, avec notamment des feux de poubelles et des tirs de mortiers d'artifices. Mais c'est dans le nord, encore une fois, que les violences ont été les plus fortes.

Quelques poubelles ont également été incendiées à Thiers, Issoire, et Pont-du-Château, ainsi qu'à Moulins et Montluçon dans l'Allier.