Mort de Nahel : un couvre-feu pour les mineurs instauré dès 22h à Angoulême et Soyaux

Illustration : couvre-feu instauré pour les mineurs à Angoulême et Soyaux

Après une nuit de violences urbaines à Angoulême et à Soyaux, les maires des deux communes, Xavier Bonnefont et François Nebout, ont partis ce vendredi une mesure de couvre-feu pour les mineurs. Un double arrêté municipal effectif à compter de 22 heures et jusqu'à samedi 1er juillet, à 6 heures. L'objectif est d'éviter aux jeunes âgés de moins de 18 ans de sortir de chez eux cette nuit dans les quartiers qualifiés de sensibles de ces deux communes.

Ces arrêtés concernent les quartiers angoumoisins de Basseau, Ma Campagne, la Grande-Garenne et Bel Air La Grand-Font. À Soyaux, l'arrêté le quartier Champ de Manœuvre. En fonction d bilan de la nuit prochaine, le couvre-feu pourrait être maintenu jusqu’à lundi.