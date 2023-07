Mort de Nahel : une 4e nuit d'émeutes mais de "moindre intensité", 471 interpellations partout en France

Pour cette 4e nuit d'émeutes en France après la mort du jeune Nahel tué par un policier mardi à Nanterre , les violences ont été d'une "moindre intensité", selon le ministre de l'Intérieur qui a fait un point de situation à 2h30 ce samedi dans la nuit. Gérald Darmanin a annoncé pour la nuit de vendredi à samedi 471 interpellations au niveau national. 45.000 policiers et gendarmes avaient été déployés vendredi soir.

Encore des incendies, pillages et affrontements

Malgré tout, des scènes de pillages et des affrontements avec la police ont eu lieu dans la soirée, notamment à Grenoble, St-Etienne et Lyon. Un centre administratif a été incendié à Saint-Denis en région parisienne. Une mairie a été incendiée également dans la Sarthe, à Coulaines, près du Mans. A Brest, dans le Finistère, c'est une enseigne de restauration rapide, un KFC, qui a été aussi été incendiée dans la nuit.

Pour le moment, l'Etat d'urgence n'a pas été décrété. Dans un communiqué ce vendredi soir, l'équipe de France de football a appelé au calme : "Le temps de la violence doit cessé", ont déclaré les Bleus.

Obsèques de Nahel ce samedi à Nanterre

Les obsèques de Nahel, 17 ans, auront lieu ce samedi dans sa commune, à Nanterre . Le jeune homme sera inhumé en début d'après-midi. "Il faut continuer d'entourer cette famille, cette maman qui va enterrer son enfant", a déclaré Patrick Jarry, le maire de Nanterre.

Plusieurs villes ont instauré un couvre-feu pour le week-end. Des évènements festifs ont aussi été annulés en île de France et dans d'autres région vendredi soir. Comme la nuit dernière, les bus et tramways ne circuleront plus ce samedi soir après 21h, et ce, jusqu'à nouvel ordre (19h à Marseille).