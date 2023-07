Mort de Nahel : une centaine de personnes manifeste au Mans

A l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FSU) et d'associations (Ligue des Droits de l'homme), une centaine de personne s'est rassemblée devant la préfecture de la Sarthe, samedi 8 juillet, pour rendre hommage à Nahel, l'adolescent tué par un tir policier à Nanterre, le mardi 27 juin. Au-delà du message de soutien envoyé à la famille, ils ont également réclamé des changements dans le fonctionnement de la police, selon le communiqué, ces quatre points doivent absolument évoluer :

"abrogation de la loi de 2017 sur l’assouplissement des règles en matière d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre ;

une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d’intervention et de son armement ;

le remplacement de l’IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique ;

la création d’un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l’autorité administrative présidée par le Défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police."

Un panneau d'hommage aux victimes de tirs policiers. © Radio France - Milena Aellig

Parmi la centaine de personnes présentes, Christine, une militante féministe de longue date. Elle a été particulièrement choquée par les peines prononcées contre les émeutiers . Une double violence, selon elle : "à la fois tirer sur les gens racisés, puis dire qu'on l'a pas fait, et ensuite lorsqu'ils ont l'affront de se rebeller, on rajoute une couche de violence et d'injustice pour les dresser et les faire rentrer dans leur cité. "