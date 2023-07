Mort de Nahel : une deuxième nuit d'incidents dans les Landes

Une nouvelle nuit de tensions partout en France, mais aussi dans les Landes. Auprès les violents incidents qui ont touché le quartier de La Moustey, à Saint-Pierre-du-Mont , la veille, les débordements ont gagné d'autres quartiers des agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax. Les pompiers landais recensent 16 interventions, uniquement pour des dégâts matériels.

Il s'agit de la quatrième nuit consécutive de violences en France depuis la mort de Nahel, ce jeune de 17 ans tué lors d'un contrôle de police mardi 27 juin à Nanterre.

Tirs de mortiers sur les policiers à Dax

À Dax, les incidents se sont concentrés sur deux secteurs, signale le maire de la ville, Julien Dubois : Cuyès et le quartier de la gare. Dans le quartier Cuyès, il y a eu plusieurs feux de poubelles, mais aussi deux voitures incendiées, notamment avenue Francis Planté. Un feu de voiture a par ailleurs été éteint près de la gare.

À chaque fois, ces incendies ont rapidement été maîtrisés, mais ils se sont égrenés tout au long de la nuit, avec l'intervention des pompiers, des policiers municipaux et nationaux, avec le renfort de la gendarmerie. Les forces de l'ordre qui ont d'ailleurs essuyé des tirs de mortiers d'artifice par des individus cagoulés, quartier Cuyès, ajoute Julien Dubois, mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Plusieurs individus ont été interpelés.

"On pouvait penser que nous étions un territoire épargné"

Des incidents ont aussi été signalés dans le quartier du Peyrouat, à Mont-de-Marsan. Une voiture a été incendiée près du parc Lacaze. Les pompiers sont parvenus à l'éteindre rapidement, avec le concours des policiers et de la gendarmerie. Il y a aussi eu plusieurs feux de poubelles.

La mairie de Mont-de-Marsan, qui était sur place une partie de la nuit, avait mobilisé plusieurs agents et médiateurs, afin de parler aux jeunes du quartier en amont et d'éviter tout débordement. Mais, il n'arrive pas à comprendre comment ces violences peuvent arriver jusque chez nous dans les Landes. "On pouvait penser que nous étions un territoire épargné, avec des valeurs conviviales. Mais cela vient jusque-là", déplore Charles Dayot. "Je ne peux pas l'expliquer, mais je suis scandalisé de voir qu'on mobilise des moyens importants, avec des dégâts importants. Il y a un peu de bêtise dans tout cela", ajoute-t-il, "donc il faut aussi que les parents jouent un rôle, car, il n'est pas normal qu'un gamin de 12-13 ans soit à 2h du matin dans la rue."

De son côté, Françoise Tahéri, préfète des Landes, dans un communiqué, "condamne avec la plus grande fermeté ces comportements violents, dangereux et délictuels et renouvelle son appel au calme et à respecter les biens publics et les biens de nos concitoyens". La préfète salue par ailleurs "l’engagement et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes qui ont été appelés à intervenir".