Mort de Nahel : une deuxième nuit de violences urbaines secoue Amiens

"Plusieurs départs de feux" sont recensés ce 29 juin au soir par la préfecture de la Somme quartier Étouvie et rue de Cagny (quartier Salamandre), à Amiens, après une première nuit de violence similaire dans ces mêmes quartiers . Des groupes s'en prennent à nouveau à du mobilier urbain notamment.

ⓘ Publicité

Pour rappel, le réseau de transports Amétis a décidé de suspendre le passage des bus dans les quartiers Nord, Etouvie et Salamandre jusqu'à ce vendredi 30 juin 6h.

Plusieurs rassemblements pour demander "justice pour Nahel"

Les habitants et habitantes Mail Roger Salengro et rue Marcel Paul, quartier Salamandre, invitent à un rassemblement ce vendredi 30 juin à 15h. "Le but est d'exprimer la solidarité vis-à-vis de la famille de Nahel, de condamner avec force toutes les exactions qui ont lieu dans les différents quartiers d'Amiens, mais également d'exprimer le sentiment d'abandon de leur quartier par les pouvoirs publics" fait savoir leur communiqué.

À lire aussi Mort de Nahel : au quartier de la Salamandre, des habitants craignent de nouvelles nuits de violences

Le syndicat Solidaire Étudiants appelle aussi à se rassembler devant la mairie d'Amiens, ce vendredi 30 juin à 20h, pour demander "justice et vérité pour Nahel".