Mort de Nahel : une école prise pour cible à Chambéry-Le-Haut

Les violences urbaines consécutives à la mort du jeune Nahel, tué par un policier mardi à Nanterre, ont été importantes à Chambéry-Le-Haut dans la nuit de jeudi à vendredi 30 juin. Les autorités déplorent une quinzaine de feux sur la voie publique, des incendies de poubelles et de voitures dans le quartier. Des bâtiments publics et des commerces ont aussi été attaqués.

ⓘ Publicité

"On ne comprend pas qu'on s'en prenne à nos voitures, à notre école"

Les habitants du quartier sont dépités et certains en colère ce vendredi matin. L'école Madeleine Rebérioux, rue du Pré de l'Ane a été la cible des casseurs la nuit dernière. Des personnes sont entrées dans l'école et il y a eu un début d'incendie dans le hall. Ce matin, on voit encore les traces des cahiers des élèves calcinés. A cause de la suie notamment les enfants n'ont pas pu être accueillis dans l'établissement. Des classes d'un collège du quartier devraient leur être ouvertes la semaine prochaine, pour les derniers jour de cours.

Les dégâts à Chambéry-Le-Haut - Corentin Wahu

Les dégâts à Chambéry-Le-Haut © Radio France - Corentin Wahu

Malgré les dégradations, Cristal Habitat préserve ses services d’accueil des locataires

Dans le quartier, plusieurs voitures ont aussi été incendiées. Des bâtiments tels que la mairie de quartier et celui d'un bayeur social ont été endommagés. Des personnes cagoulées sont entrées à l'intérieur et ont cassé des ordinateurs. Des mesures de sécurités ont été installées contre les vitres qui menacent de s'effondrer. De nombreux ouvriers étaient encore sur place ce vendredi matin pour sécuriser les lieux.

Vendredi matin, les responsables du bayeur social précisent dans un communiqué que "les principaux cadres et le personnel d’astreinte ont mis en place un plan d’action dont l’objectif principal est le maintien de la relation avec les locataires. En attendant le retour à la normale pour les échanges téléphoniques et électroniques, les deux agences de Cristalh, l’Espace Location, Cristal Accession et les 13 points de contacts situés au cœur des quartiers, accueillent normalement le public."

L’objectif fixé est un rétablissement des moyens de communication (téléphone et internet) dans la journée du 30 juin, avant une réouverture du siège social, au public et au personnel, dès la semaine prochaine.

Dans la journée de vendredi, le préfet de la Savoie appelle chacun au calme et à la responsabilité.