Mort de Nahel : une nuit plus calme en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire

Alors qu'un rassemblement est prévu à midi pour soutenir le maire de l'Haÿ-les-Roses (Val de Marne) après l'attaque de son domicile , la nuit de dimanche à lundi a été moins tendue en France et en Bourgogne.

En Côte-d'Or, 3 voitures ont été incendiées à Chenôve en début de soirée dimanche et 4 autres dans la nuit à Dijon. La préfecture fait état aussi de quelques poubelles et d'un caddie qui ont ont brulés.

En Saône-et-Loire, une personne a été interpellée. Trois poubelles et trois voitures ont été incendiées et un bâtiment en construction a été abimé. La préfecture a mis en place un dispositif de sécurité renforcé cette nuit avec notamment le renfort d'une unité de CRS et des hommes du GIGN de Dijon.

L'école élémentaire Champollion dans le quartier des Grésilles à Dijon ne rouvre pas ses portes ce lundi matin. Une salle de classe a brûlé ce weekend et les enfants qui n'ont pas d'autres solutions seront accueillis dans les locaux du périscolaire juste à côté.