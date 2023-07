Mort de Nahel : une troisième nuit de tensions à Brest, un KFC incendié

La nuit de samedi à dimanche a été plus calme, à Brest. malgré de nouveaux feux, pour la troisième fois de suite. Depuis mercredi soir, des individus allument des incendies et dégradent - voire pillent - des bâtiments publics et des commerces.

Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est le restaurant KFC de la zone Carrefour Iroise qui a été incendié.

Le KFC a été incendié à Brest sur la zone Carrefour Iroise © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Ces violences interviennent après la mort de Nahel, 17 ans, mardi en région parisienne. Au volant d'une voiture, l'adolescent a tenté de se soustraire un contrôle, un policier l'a abattu.

Le ministère de l'Intérieur avait interdit toute circulation en France des bus et tramways après 21 heures ce vendredi soir, après la réunion d'une cellule interministérielle de crise.

Troisième nuit de violences à Brest

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les violences ont frappé essentiellement Pontanézen : voitures brûlées, magasin bio dévasté par un incendie, mairie annexe dégradée...

Dans la nuit de jeudi à vendredi, près de 300 individus selon la préfecture du Finistère, se sont retrouvés au centre-ville pour dégrader du mobilier urbain, notamment quatre abribus, et pillé la boutique de doudounes Jott et une supérette. La boutique Lacoste a aussi été visée.

Le centre social de Kerourien a été incendié, son local de Brest métropole habitat, mais aussi la mairie annexe et le poste de police de Bellevue ont été dégradés. A Saint-Pierre, une salle de sport a été ravagée par les flammes, la plaine de jeux pour enfants au sous-sol est inutilisable à cause de l'eau utilisée pour éteindre le feu.

Les pompiers sont intervenus plus de 80 fois durant cette nuit.