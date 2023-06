Mort de Nahel : une troisième nuit de violences dans toute la France

Malgré le déploiement de 40.000 policiers et gendarmes mais aussi d'unités du Raid et de la BRI, la nuit du 29 au 30 juin a de nouveau été marquée par de très nombreuses violences dans la plupart des villes de France. Elles ont suivi de quelques heures la marche blanche en hommage à Nahel, organisée à Nanterre pour ce jeune de 17 ans, victime d'un tir lors d'un contrôle de police.

Paris et sa banlieue ont été en proie à une multitude d'incidents : incendies, tirs de mortier d'artifice et pillages. Cette fois, le centre de la capitale n'a pas été épargné : au moins deux magasins ont été vandalisés aux Halles et rue de Rivoli (celle qui longe le Louvre). A Nanterre, une agence bancaire a été incendiée, des bâtiments publics, des écoles et un centre des impôts ont été pris pour cible. Les couvre-feux mis en place à Clamart, Neuilly-sur-Marne et Savigny-le-Temple n'ont pas empêché de nouvelles violences urbaines.

Des magasins pillés

A Nantes aussi, des commerces ont été pris pour cible dans différents quartiers. Un magasin Lidl a été attaqué à la voiture-bélier puis pillé. Un restaurant Mc Donalds a aussi été visé, comme un bureau de tabac et une adresse de l'enseigne de décoration Centrakor. Un autre supermarché Lidl a été pillé, à Tours, quartier du Sanitas. Des bus et des voitures y ont aussi été brûlés.

Le pillage d'un magasin Spar est aussi signalé à Reims. Dans la préfecture de la Marne, un journaliste de France Bleu Champagne-Ardenne a constaté ce vendredi matin des carcasses de voitures fumantes. Un peu plus à l'Est, à Metz, la salle de spectacle la BAM a été vandalisée par une trentaine d'individus cagoulés.

Des bâtiments publics pris pour cible

Dans le Poitou, Poitiers et Châtellerault ont été touchées : voitures incendiées, tirs de mortier d'artifice. Un commissariat, un bureau de poste et une mairie de quartier ont été visés. La préfecture de Saône-et-Loire rapporte des affrontements entre forces de l'ordre et fauteurs de trouble à Montceau-les-Mines, Châlons-sur-Saône, Le Creusot et Mâcon où l'école maternelle Jean Zay a été visée, même chose pour la mairie de Sanvignes-les-Mines.

A Clermont-Ferrand , les sapeurs-pompiers ont réalisé 25 interventions, parfois avec l'aide des gendarmes pour les protéger, venus en soutien dans certains quartiers de la ville. A Amiens, des départs de feux ont été signalés dans les quartiers Etouvie et Salamandre, déjà théâtres de violences la veille.

La métropole lilloise de nouveau sévèrement touchée

Comme la veille déjà, Lille et son agglomération ont subi de lourds dégâts. A Lille, le rez-de-chaussée de la mairie du quartier populaire de Wazemmes a été la proie des flammes, celle de Fives, autre quartier populaire, a été caillassée. Le RAID avait pourtant été déployé en ville. Un hôtel a pris feu à Roubaix, les clients ont dû être évacués. A Halluin, la salle des mariages de la mairie a été détruite, là encore par les flammes.