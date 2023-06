Mort de Nahel : des violences urbaines dans le quartier Cantepau à Albi, plusieurs bâtiments publics visés

Après le Mirail à Toulouse, c'est le quartier Cantepau à Albi qui a connu à partir d'1h du matin ce vendredi 30 juin des tensions fortes, alimentées par des mises à feu de poubelles, de poubelles et des dégradations de bâtiments publics. "Une quarantaine voire une cinquantaine d'individus" selon le préfet sont à l'origine de ces incidents.

ⓘ Publicité

Intrusions, saccages et incendies

Le siège de l'Agence régionale de santé (ARS) et des services départementaux de l’office national des anciens combattants (ONAC), la Maisons France services au public d'Albi Rive Droite qui regroupe différents services publics de proximité et les locaux Tarn Habitat Cantepau (HLM) ont fait l’objet d’intrusions et de tentatives d’incendie.

Des bureaux ont été saccagés, avec des débuts de mise à feu. Une dizaine de poubelles ont brûlé et l'école Saint-Exupéry en début de soirée a été visée par des jets de pierres qui ont cassé une vitre. Huit véhicules de service ont été incendiés.

Pas d'interpellations

Sur France Bleu Occitanie ce vendredi matin à 9h, le préfet François-Xavier Lauch dénonce des "faits graves touchant à des services publics essentiels. La Maison France Services d'Albi Cantepau est sans doute la plus fréquentée du département". Il n'y a pas eu d'interpellations selon le préfet du Tarn.

Le ministre de la Santé a lui-même réagi ce matin, François Braun dénonce "cette attaque contre des services publics essentiels", en parlant de l'ARS.

Le préfet se rend dans la quartier de Cantepau ce vendredi matin. La mairie d'Albi, contactée, n'a pas souhaité faire de commentaires.