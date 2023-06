Mort de Nahel : vols, incendies, pillages... une nouvelle nuit de violence au Mans

Trois jours après la mort de Nahel à Nanterre, la colère ne redescend pas dans plusieurs villes de France y compris au Mans. La nuit a une nouvelle fois été agitée . Les heurts ont éclaté autour de 23 heures jeudi 29 juin : plusieurs dizaines de groupes composés de jeunes, certains protagonistes avaient entre 13 et 14 ans, ont caillassé les dernières rames de trams qui rentraient au dépôt.

Ensuite, la colère a continué à monter. Ces individus ont mis le feu au sas d'entrée du commissariat situé dans le quartier des Sablons au Mans. Le feu a été rapidement circonscrit "grâce à l’action des pompiers et à la bulle de protection de la police nationale" indique la préfecture de la Sarthe.

D'autres bâtiments publics ont été incendiés. C'est le cas de l'antenne de Le Mans Métropole Habitat aux Sablons. La crèche attenante a pu être préservée. La partie "banque" du bureau de Poste des sablons a été brûlé, celle consacré à la "poste" n'a pas été touché par les flammes. Six véhicules ont été aussi brûlés. Plusieurs poubelles, abris de bus et de tramway du boulevard Churchill et Schumann ainsi qu'au niveau de l'arrêt Espal ont été dégradés.

Des commerces pillés

Des tabacs, un opticien, un magasin de vélos, de trotinettes électriques ou encore de cigarettes électroniques ont été pillés. C'est aussi le cas au Carrefour centre sud du Mans, au Carrefour city des Sablons et celui des Glonnières. Les émeutiers n'ont pas hésité à utiliser une voiture bélier pour entrer. Des individus se sont aussi introduit dans le collège Costa Gavras du Mans pour commettre plusieurs vols.

3 policiers légèrement blessés

Les policiers ont été visés par des tirs de mortier, des jets de pavés et de pierre. Ils ont aussi reçu des coups de pied de biche et de marteau. Ces agents ont répliqué avec des tirs de grenade lacrymogène. Trois policiers ont été légèrement blessés. Une réunion exceptionnelle se tient à 8 heures en préfecture de la Sarthe ce vendredi 30 juin. Le préfet Emmanuel Aubry et le maire du Mans Stéphane Le Foll feront un bilan de la nuit. Le calme est revenu aux alentours de 4 heures du Mans.