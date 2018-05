Mort de Naomi Musenga : la ministre de la Santé ne veut "plus d'erreurs de ce type" au Samu

Par Géraldine Houdayer, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

Après la révélation de l'affaire Naomi Musenga, cette jeune femme qui n'a pas été prise au sérieux par le Samu de Strasbourg, et qui est morte quelques heures après son appel, la ministre Agnès Buzyn a affirmé ce lundi qu'elle ne voulait plus de telles erreurs, sans promettre plus de moyens.