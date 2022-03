Mort de Narumi Kurosaki : le procès de Nicolas Zepeda pour assassinat s'est ouvert à Besançon

C'est dans une relative effervescence que s'est ouvert ce mardi à Besançon le procès de Nicolas Zepeda, soupçonné d'avoir assassiné son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki. La jeune femme a disparu sans laisser de traces en décembre 2016. On n'a jamais retrouvé son corps.

Le Chilien de 31 ans, qui a toujours clamé son innocence, risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Une défense sereine

En chemise bleu ciel et cravate bleu marine, Nicolas Zepeda s'installe dans le box derrière ses avocates, Mes Jacqueline Laffont et Julie Benedetti. Le jeune Chilien de 31 ans semble serein et s'exprime d'une voix claire et posée, en espagnol. Ses parents sont arrivés ce matin, sans dire un mot, les visages fermés, au palais de justice de Besançon.

La défense de Nicolas Zepeda, notamment son avocate Jacqueline Laffont, a longuement expliqué qu'il n'y avait aucune preuve du décès de Narumi, et que le dossier ne reposait sur rien. Le jeune homme a toujours nié son implication.

Nicolas Zepeda entouré de ses avocates à l'ouverture du procès © Radio France - Anne Fauvarque

Emotion pour la famille de Narumi

Sur le rang des parties civiles, la famille de Narumi, à savoir sa mère et sa plus jeune sœur, retiennent leurs sanglots. Elles sont venues de Tokyo pour assister à ce procès qui doit durer onze jours. Les parents de Narumi attendent beaucoup des explications de Nicolas Zepeda durant ce procès.

Face à Zepeda, la mère et la jeune sœur de Narumi, casque de traduction simultanée sur les oreilles, ne quittent pas l'accusé des yeux, comme le rapporter la journaliste de France Bleu Besançon qui suit l'ensemble de ce procès.

Arrivée de la mère et de la soeur de Narumi avec leur avocate Sylvie Galley au premier jour du procès de Nicolas Zepeda © AFP - Sébastien Bozon

Arthur Del Piccolo, le petit ami de la jeune femme à l'époque de sa disparition, est lui aussi sur le rang des parties civiles, représenté par l'avocat bisontin Randall Schwerdorffer.

Un procès hors norme

Durant ces onze jours de procès, la cour va devoir composer avec le décalage horaire qui existe entre la France, le Chili et le Japon. Il y a également 45 témoins à entendre, venus de trois continents différents. Les horaires seront donc aménagés. Il faudra aussi traduire les échanges pour que les différentes parties puissent suivre les débats.

Affichage du décalage horaire avec le Tokyo et Santiago du Chili affiché en salle d'audience © Radio France - Anne Fauvarque

Le procès doit durer jusqu'au 12 avril.

