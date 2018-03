Niort, France

Troisième et dernier jour de procès à la cour d'assises des Deux-Sèvres dans l'affaire de la mort de Nino, bébé de neuf fois. Son corps avait été retrouvé à Niort en juillet 2014. Après la plaidoirie des parties civiles, l'avocat général a formulé ses réquisitions : 20 ans de réclusion contre Kévin, alors compagnon de la maman de Nino et accusé d'avoir commis les violences. Et deux ans de prison avec sursis contre Morgane, la mère de l'enfant, poursuivie elle pour non-assistance à personne en danger

"En 35 ans de carrière je n'ai jamais vu autant de blessures chez une enfant", affirme l'avocat général

Lors de ses réquisitions, Jean-Paul Garraud, l'avocat général a rappelé la "violence considérable, inouïe, la souffrance atroce pendant plusieurs semaines. Kévin a fait subir à Nino un véritable supplice". Nino a été secoué. Des fractures, des bleus mais aussi d'autres lésions ont été constatées sur son corps. La répétition des actes démontre selon l'avocat général "une dangerosité".

Un peu plus tôt dans la matinée, le jeune homme de 24 ans reconnaît un nouvel épisode de maltraitance le soir du 11 juillet, la veille -de la mort de l'enfant. Alors que son avocat l'exhorte à "honorer sa parole", lui qui avait dit au premier jour du procès vouloir tout avouer, Kévin raconte : "Je l'ai secoué, laissé tombé, j'ai paniqué, je suis allé dans la salle de bain, sa tête a claqué contre les murs". Et réitère ses excuses : "Je suis désolé, je regrette".

Je ne suis pas un monstre", lâche l'accusé

Il maintient, en revanche, qu'il n'est pas à l'origine des morsures et de la brûlure de cigarette, traces bien visibles sur le corps de l'enfant. Les violences, "je faisais en sorte que ça ne se voyait pas", justifie-t-il.

L'avocat général avance sa conviction : "il ne veut pas reconnaître ces blessures car elles démontrent un aspect de méchanceté, on fait souffrir pour faire souffrir".

Place maintenant au plaidoiries des avocats. Le verdict est attendu dans la soirée.