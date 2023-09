Mort de Nolan, 8 ans, percuté par un bus à Guilherand-Granges : "on veut savoir pourquoi !"

Sa maman, son oncle, ses tantes. Les proches du petit Nolan, 8 ans, mort écrasé par un bus le 26 novembre 2022 à Guilherand-Granges (Ardèche) alors qu'il faisait du vélo en famille, se sont rassemblés ce samedi 23 septembre. Ils sont venus d'Isère où ils vivent, réclament la vérité et dénoncent l'absence de reconstitution judiciaire.

ⓘ Publicité

Des travaux en cours sur les lieux de l'accident

Sur cette route d'accès au pont Mistral, des travaux viennent de commencer. Depuis l'accident, un arbre a été coupé. Selon la famille, cet arbre aurait obligé le chauffeur du bus à dévier sa trajectoire, ce qui aurait conduit au dramatique accident. Les travaux actuels modifient la chaussée et ne permettront pas une reconstitution judiciaire fidèle.

La tante de Nolan dépose un drap blanc sur la chaussée, à l'endroit de l'accident © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Sur le sol, les proches de Nolan, ont dessiné à la craie le contour du corps de la jeune victime. "Nolan, 8 ans" est inscrit autour, parsemé de cœurs. Morgane, la tante du petit garçon questionne : "Quels ont été ses derniers moments ? Pourquoi ? On veut savoir pourquoi ! Il nous faut cette vérité pour le deuil. Il y a une erreur de conduite et j'aimerais qu'on l'assume."

"Je vais me battre jusqu'au bout" - Mélissa, maman de Nolan

Habillée de blanc, Mélissa, la maman de Nolan, venue spécialement de Tullins (Isère) confie aller de pire en pire : "Depuis la rentrée de septembre, c'est très dur. J'ai fait la rentrée sans mon fils. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Je vais me battre jusqu'au bout pour que la vérité sorte." Mélissa a écrit un courrier poignant au Président de la République, pour réclamer la vérité. "Au secours Monsieur le Président, dans ce pays on écrase des enfants en toute impunité. Pourquoi aucune reconstitution ? Pourquoi les témoins ne sont pas entendus ?"

Une témoin de l'accident a été retrouvée par la famille. La jeune fille dit avoir tout vu de l'accident. La famille demande à ce que son témoignage soit pris en compte par le juge d'instruction.