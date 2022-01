Mort de quatre lycéens dans le Jura : ce que l'on sait sur la chute d'une voiture dans le lac de Chalain

On en sait plus ce jeudi matin sur les circonstances du terrible accident de voiture qui a coûté la vie à quatre lycéens de Champagnole, le 19 janvier. La route qui longe le lac de Chalain était "une vraie patinoire". Au lycée Paul-Emile Victor, c'est le choc.

Une route verglacée, une voiture qui glisse et s'immerge dans le lac de Chalain. A bord, cinq jeunes gens, un seul peut s'extraire, les quatre autres périssent. Le scénario se dessine au lendemain du terrible accident de la route qui s'est produit, le 19 janvier en fin d'après-midi, vers 17h, dans le Jura. Une conférence de presse s'est tenue ce jeudi matin au lycée Paul-Emile Victor de Champagnole, où les victimes, âgées de 15 à 19 ans, étaient scolarisées.

La route, une "vraie patinoire"

Les journalistes comme les autorités qui se sont rendus sur place mercredi soir l'ont tous constaté : la route empruntée par la voiture des victimes était complétement verglacée, "une vraie patinoire" selon David Philot, le préfet du Jura, qui s'est exprimé jeudi matin sur France Bleu Besançon. "On ne tenait pas sur la chaussée sans risquer la chute" confirme le procureur de la République du Jura, Lionel Pascal, sur BFMTV.

Il s'agit d'une petite route qui mène à un camping, "une voie d'accès sur un domaine privé, qui longe le lac" a encore précisé David Philot, "il y a vraisemblablement eu une perte de contrôle du véhicule qui a dévalé le talus et s'est effondré dans le lac". La route surplombe le lac de "cinq à dix mètres" selon le procureur Lionel Pascal, la voiture aurait directement foncé dans l'eau, sans être arrêtée par des arbres.

Une enquête judiciaire pour homicide involontaire est en cours pour éclaircir les circonstances précises de l'accident.

Un seul lycéen peut s'extraire

Un des passagers a réussi à sortir de la voiture immergée et à donner l'alerte. Des voisins ont prévenu deux gendarmes qui procédaient à des contrôles routiers à proximité et la chaîne des secours s'est mise en route. "Les plongeurs (des pompiers) ont tout fait pour extraire les jeunes et n'ont pas pu y parvenir" a expliqué le préfet du Jura, "la voiture était malheureusement immergée (...) il n'a pas été possible de sauver les jeunes."

La voiture n'était pas loin de la berge, d'après les secours, mais l'habitacle complètement immergé et l'eau du lac glacée. Les gendarmes qui ont tenté en premier sauver les jeunes se sont rapidement trouvés "en hypothermie" explique le procureur de la République Lionel Pascal.

Le jeune homme survivant, en état de choc et en hypothermie, a été hospitalisé à Lons-le-Saunier. Jeudi matin, les enquêteurs n'avaient pas encore pu l'interroger. Son témoignage sera déterminant, selon le procureur de Lons-le-Saunier : "Ce jeune nous dira quel était le projet. Est-ce qu'ils sont venus sciemment sur cette route ou est-ce qu'ils se sont trompés et sont arrivés là par erreur ?"

Une sortie autorisée

Trois des victimes étaient internes au lycée Paul-Emile Victor de Champagnole. La sortie au lac de Chalain, situé à une vingtaine de minutes de voiture de l'établissement, était habituelle pour les jeunes.

Les lycéens s'y sont rendus dans le cadre des "autorisations de sortie" du mercredi après-midi pour les internes, précise Mahdi Tamene pour l'inspection académique du Jura lors de la conférence de presse donnée jeudi matin au lycée. Ce temps de sortie du mercredi après-midi était un "moment de liberté", jusqu'à l'heure de l'appel à 17h30.

Le lycée de Champagnole sous le choc

Pour le proviseur du lycée, c'est une “immense tristesse, une douleur incommensurable" mais l'équipe éducative "fait face pour accueillir les élèves qui ont besoin de soutien". Mobilisé avec les enseignants et tout le personnel, Stéphane Arru reconnaît que l'accident où quatre jeunes ont trouvé la mort est un "drame qui marquera le lycée".

Dès mercredi soir, une cellule d'écoute a été mise en place avec l'Education nationale et les sapeurs pompiers. C'était un moment très difficile pour les internes qui dorment au lycée. Certains sont d'ailleurs repartis dans leur famille dès le drame connu. Le dispositif a été étoffé jeudi matin avec dix professionnels sur place, médecins, infirmiers, psychologues. Ils vont rester au moins jusqu'à samedi.

L'accident ayant attiré de très nombreux médias, la direction du lycée a donné pour consigne aux surveillants d'éloigner les élèves des journalistes.

Le maire de Champagnole, qui participait à la conférence de presse, a indiqué que la commune se tenait à la disponibilité des familles des victimes. "Si elles veulent nous contacter, nous serons là" a précisé Guy Saillard.

