Mort de Razia à Besançon : son mari extradé vers la France, vendredi

Le mari et meurtrier présumé de Razia, cette Afghane de 34 ans poignardée à mort en pleine rue, mardi 30 octobre à Besançon, sera extradé vendredi par les autorités grecques vers la France

Besançon, France

Le meurtrier présumé et mari de Razia sera extradé vendredi 30 novembre par les autorités grecques vers la France, a annoncé Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon. Razia, une Afghane de 34 ans avait été poignardée à mort en pleine rue, mardi 30 octobre, à Besançon.

Retrouvé après trois jours de cavale

Une fois arrivé, "il sera présenté à un juge des libertés et de la détention à Bobigny puis à un magistrat instructeur de Besançon, en début de semaine prochaine", a fait savoir le procureur de la République de Besançon. Rafid Askaru, un Afghan de 38 ans avait été arrêté par les policiers grecs a l'aéroport d’Athènes, trois jours après la mort de son épouse.

Le drame avait suscité une vive émotion dans toute la France. Razia, mère de trois enfants, était logée depuis un an dans un appartement d'une association qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales à Besançon. Elle avait déposé plusieurs plaintes contre son mari, à Marseille et à Besançon, pour violences volontaires sur conjoint, violences aggravées et menaces de mort réitérées. Après avoir demandé le divorce, elle avait obtenu en juillet une ordonnance de protection délivrée par un juge des affaires familiales, interdisant à son mari de l'approcher.