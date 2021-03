Mort de Rémi Fraisse à Sivens : la cour de cassation tranche, aucune illusion pour son père

Ce sera sans doute la dernière décision d’un tribunal français sur le dossier du décès de Rémi Fraisse. Ce militant écologiste de 21 ans a été tué lors de violents affrontements sur le chantier du barrage de Sivens (Tarn) le 26 octobre 2014. Un gendarme avait tiré une grenade à l'origine du décès. Le dossier a été jugé en février dernier, et l'arrêt de la cour de cassation sera rendu ce mardi 23 mars par écrit. La cour de cassation devrait décider un non-lieu et ainsi suivre sans surprise le rapport de l'avocat général rendu en janvier dernier.

La famille voulait un procès public

En tout cas, le père de Rémi Fraisse ne se fait aucune illusion sur la décision de la cour de cassation. Lui qui voulait à tout prix un procès. "Si vous empêchez un procès, c’est pour empêcher que la vérité n’éclate. Sinon pourquoi. Un procès public ça permet de se faire une opinion. Les procès sont là pour faire la part des choses. Les interviews privées n’ont pas la force d’une audience publique."

Mais depuis trois, peut-être quatre ans, le père de Rémi, Jean-Pierre Fraisse n’y croit plus. La France, la justice ne veut pas de procès selon lui. "Il y a le juge d’instruction qui dit que c’est un non-lieu. Le procureur qui dit que c’est un non-lieu. Et quand j’ai lu ce qu’il y avait dans le dossier, j’ai compris qu’il y avait tellement de fautes graves, de mensonges évidents qui n’étaient pas exploités, j’ai compris qu’on allait dans le mur. C’était évidemment qu’ils voulaient un non-lieu pour qu’il n’y ait pas de procès."

Il faut tourner des pages. On a besoin d’oublier.

La famille de Rémi a déjà les yeux tournés vers la cour européenne des droits de l'homme, mais ça ne sera pas pareil. On n’aura jamais de vrai coupable. "La France va être condamnée, mais la France c’est vous, c’est moi. Circulez, il n’y a rien voir. Il n’y a pas de suite pénale. Il n’y aura pas de responsabilité personnelle." Et après, il faudra déposer les armes. "Il faut tourner des pages. On a besoin d’oublier. Ce sera la cour européenne est après basta."

Devant la cour de cassation, l’attitude exemplaire des gendarmes avait été mise en avant par leur avocat. L’arrêt sera rendu dans la journée de ce mardi 23 mars.