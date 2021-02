Mort de Rémi Fraisse à Sivens : la famille va saisir la cour européenne des droits de l'homme

De ce mardi 16 février 2021, la famille de Rémi Fraisse n'en attend rien. "Je ne crois plus du tout en la justice de mon pays", nous écrit pas SMS Jean-Pierre Fraisse, le père de Rémi, toujours très discret dans les médias. Les proches du militant écologiste mort à 21 ans pensent depuis plus de six ans que la justice française n'est pas partiale quand la police ou la gendarmerie est impliquée. L'arrêt de la Cour de cassation qui, dans quelques semaines, suivra cette audience, ne devrait pas en effet les faire changer d'avis.

Le rejet du pourvoi très vraisemblable

Après les non-lieux prononcés en janvier 2018 par les juges d'instruction à Toulouse, puis en janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse, c'est le troisième épisode d'un feuilleton judiciaire qui ne devrait pas déboucher sur un coup d'éclat judiciaire. L'avocat général de la Cour de cassation a déjà rendu son rapport le mois dernier. Et c'est cet avis qui devrait être suivi normalement. Les parties ont pu le consulter, ce rapport invite à rejeter le pourvoi de la famille Fraisse pour des raisons juridiques. Le camp Fraisse ne se fait donc aucune illusion sur cette étape et attend désormais de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

Dès lors, il ne s'agira pas pour les proches du jeune toulousain d'essayer de faire condamner le gendarme qui a lancé la grenade offensive ce 26 octobre 2014, mais l'Etat français. En filigrane, la question des techniques de maintien de l'ordre et de l'emploi de certaines armes. La grenade offensive qui a causé la mort de Rémi Fraisse dans le Tarn a été depuis interdite, mais il existe encore d'autres modelés, sans parler des LBD (lanceurs de balle de défense) dont certains parlementaires demandent le retrait.

Rémi Fraisse, symbole des combats contre les violences policières

Au delà du cas Rémi Fraisse devenu emblématique, on voit bien que c'est l'épineux et très actuel débat des violences policières en France qui sous-tend l'affaire. Amada Traoré en région parisienne, Steve Caniço à Nantes. Même si l'avocat du gendarme, Jean Tamalet s'en défend. "L'affaire Rémi Fraisse est un accident, pas une bavure policière. A aucun moment, le gendarme qui a lancé la grenade n'a visé qui que ce soit. Et il était imprévisible que la grenade tombe là où elle est tombée".

Claire Dujardin, l'avocate toulousaine de la famille Fraisse admet que Rémi est devenu le porte-drapeau d'une cause plus large, même si chaque histoire est différente. "Le fait qu'il y ait de plus en plus de victimes vient légitimer ce que l'ont dit : la justice est aux ordres, on n'arrive pas à faire reconnaître à l'Etat ses fautes et la doctrine de maintien de l'ordre n'a pas changé", reconnait l'avocate. La famille Fraisse entretient en tous cas des liens avec les deux familles, celles de Steve Caniço et d'Adama Traoré.