Mort de Rémi Fraisse à Sivens : le dossier maintenant examiné au tribunal administratif

Le 26 octobre 2014, Rémi Fraisse, botaniste et militant écologiste de 21 ans, est mort suite à l'explosion d'une grenade tirée par un gendarme lors de violents affrontements sur le chantier du barrage de Sivens.

Procédure contre le gendarme close

Le militaire responsable du tir mortel n'a pas été mis en examen. En janvier 2018, il a bénéficié d'un non-lieu qui a été confirmé une première fois par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse en janvier 2020. Et puis, il y a quelques mois, le 23 mars 2021, la cour de cassation a rendu son arrêt et a rejeté le pourvoi formé par la famille de Rémi Fraisse. La procédure au pénal, devant le tribunal correctionnel, était ainsi définitivement refermée. La justice confirmait donc ainsi le non-lieu contre le gendarme.

Procédure contre le préfet du Tarn

Mais en novembre 2018, les avocats de la famille du jeune écologiste tué sur le site du futur barrage tarnais, ont aussi entamé une procédure devant le tribunal administratif. C’est cette procédure dont la première audience va se tenir ce mercredi 10 novembre à 9h. Et on connait d’ores-et-déjà l’avis du rapporteur public qui a donné un avis favorable pour ce recours. Dans cette procédure, totalement indépendante de celle qui a déjà eu lieu, c’est le préfet du Tarn (et donc plus largement l’Etat) qui est visé.

L'Etat peut-il être jugé responsable des violences et erreurs dans la gestion de la manifestation ? Ce sont les questions auxquelles devront répondre les juges administratifs. De telles procédures ont déjà eu lieu notamment dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes ou encore après des manifestations des gilets jaunes.

Enfin, depuis des mois, la famille de Rémi Fraisse et ses avocats expliquent également qu’ils vont également porter ce dossier devant la cour Européenne de justice. Si cette cour leur donne raison, les proches du jeune militant toulousain pourraient alors demander un réexamen du non-lieu, et la tenue d’un procès. Mais cette perspective reste hypothétique et lointaine.