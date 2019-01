Mort de Rémi Fraisse à Sivens : le gendarme saura s'il est renvoyé vers la justice ordinaire le 17 janvier

Tarn, France

Un gendarme ayant commis une infraction en mission de maintien de l'ordre doit-il relever de la justice ordinaire et non plus militaire? La question, soulevée par la famille du militant écologiste Rémi Fraisse tué en 2014 par une grenade, a été examinée ce mardi 8 janvier par le Conseil constitutionnel, qui tranchera le 17 janvier.

La justice militaire plus "indulgente" avec les gendarmes que la justice ordinaire?

Jean-Pierre Fraisse, le père de ce garçon de 21 ans et ses avocats demandent l'abrogation des dispositions de l'article qui donne compétence aux juridictions militaires - plus restrictives pour les parties civiles selon eux - pour juger les "infractions commises dans le service du maintien de l'ordre" par des gendarmes. Ces dispositions "instituent une différence de traitement injustifiée" entre les victimes, selon que l'auteur des faits est un gendarme ou un policier, contraire au principe d'égalité inscrit dans la Constitution, soutiennent les requérants.

#RemiFraisse#Sivens mort pour avoir manifester pacifiquement contre un projet de barrage reconnu illégal par la justice 2 ans + tard grâce à l’action mouvement @FNEasso. Nous demandons #justice. Soutien à sa famille et aux avocats qui plaiderons aujourd’hui @Conseil_constithttps://t.co/Wdtu4SG6rU — Flo Denier-Pasquier (@DenierPasquier) January 8, 2019

Rémi Fraisse avait succombé à l'explosion d'une grenade tirée par un gendarme lors de violents affrontements sur le chantier de la retenue d'eau controversée de Sivens près de L'Isle-sur-Tarn, le 26 octobre 2014. Les grenades offensives à l'origine du décès avaient été par la suite interdites. En janvier 2018, la justice militaire avait prononcé un non-lieu.. Le père de la victime avait fait appel.

LIRE AUSSI ► Un gendarme de Sivens au tribunal correctionnel pour violences aggravées après qu'une grenade a arraché la main d'une militante

► Toulouse : les proches de Rémi Fraisse lancent une pétition pour que le dossier ne soit pas clos par la justice

► Où en est le projet du barrage de Sivens?