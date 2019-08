Mort de Simon Gautier : enquête ouverte pour "homicide involontaire" en Italie

Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte en Italie, pour faire la lumière sur la mort de Simon Gautier, a appris ce mercredi franceinfo.

L'autopsie du corps de ce randonneur français de 27 ans est en cours ce mercredi après-midi. Un deuxième médecin légiste italien, choisi par le père de la victime, assiste également à l’examen du corps retrouvé dimanche dernier. Les résultats seront connus dans la soirée.

Déterminer les causes de la mort

Le corps de Simon Gautier présentait de graves blessures aux jambes, selon les premières analyses effectuées lundi à l'hôpital de Sapri.

"Il a probablement perdu connaissance et laissé tomber son téléphone", qui est resté allumé quelques heures, a expliqué une source au sein des carabiniers, contactée par l'AFP. , a déclaré la même source, évoquant une possible "hémorragie". La thèse d'une fracture des deux jambes et d'une artère est évoquée.

Simon Gautier avait disparu le 9 août alors qu'il randonnait sur la côte au sud de Naples. Il a été retrouvé mort dimanche 18 août dans un ravin. Selon une source judiciaire locale contactée par franceinfo, l'enquête ouverte se penche à la fois sur les circonstances de la mort du randonneur mais aussi sur l'organisation des secours après l'appel passé par Simon Gautier aux urgences italiennes.

Des recherches qui ont duré neuf jours

Selon l'enregistrement de l'appel de détresse, diffusé par des médias italiens, Simon avait expliqué être tombé d'une falaise et s'être cassé les deux jambes, mais sans pouvoir dire où il se trouvait, "au milieu de nulle part, sur la côte". Les secours avaient lancé des recherches, restées vaines pendant plusieurs jours. Ce n'est que dimanche 18, soit neuf jours après, qu'un secouriste avait repéré le sac à dos du Français, aux jumelles. Son corps avait été retrouvé tout près.

Une veillée de prières en hommage au jeune homme était organisée mardi soir dans une église de la commune la plus proche. Les amis de Simon Gautier, présents sur place jusqu'alors, vont quitter la région ce mercredi.