Mort de Simon Gautier : la géolocalisation est-elle automatique en cas d'appel d'urgence en France ?

L'émotion après la mort de Simon Gautier, le randonneur français de 27 ans, mort après avoir chuté dans un ravin, retrouvé neuf jours après par les secours, dimanche 18 août 2019, laisse place aux questions. Aurait-il pu être sauvé si les secouristes italiens avaient réussi à le géolocaliser plus précisément ? En France, cette géolocalisation d'urgence est-elle automatique lors d'un appel aux pompiers ? Pas vraiment, à cause de la décentralisation des secours par département.

La zone de recherche déterminée par les antennes relais

Chez nous, ce sont les antennes relais qui nous localisent. Plus il y en a, plus la zone de recherche est précise : 500 mètres en ville en moyenne, contre quelques dizaines de kilomètres en montagne. Vingt kilomètres dans le cas de Simon Gautier en Italie, qui aurait d'ailleurs fait deux chutes. Une première au moment où il appelle les secours, puis une seconde, où il glisse encore plus bas dans le ravin, sans son portable et son sac à dos, retrouvés plusieurs mètres plus haut.

Pourtant, une technologie beaucoup plus fiable existe déjà et est mise en place dans une dizaine de pays européens, comme la Moldavie : l'AML, l'Advanced Mobile Location, créée au Royaume-Uni. Dès qu'on appelle les secours avec un smartphone, peu importe où l'on se trouve, ce système récolte automatiquement nos données, GPS ou encore Wifi, et l'envoie aux secours par SMS. Ça permet de nous localiser à une vingtaine de mètres près, même sans Internet, et ça change tout.

Pourquoi la France et l'Italie n'utilisent pas l'AML ?

Si la France et l'Italie n'utilisent pas cette technologie de pointe, c'est parce que nos secours sont décentralisés, gérés par département, par région en Italie. Il faudrait donc connecter tous ces centres à une seule et même plateforme.

Le prix ? Plusieurs dizaines de milliers d'euros... pour en économiser des milliards à l'échelle de l'Europe en dix ans, d'après l'association European Emergency Number Association (EENA), qui milite pour améliorer la coordination des services de secours d'urgence en Europe, grâce à des recherches moins longues, moins d'hélicoptères déployés... Et surtout, ça permettrait de sauver 7.500 vies sur le continent en une décennie.

"Geoloc", une initiative similaire à l'AML dans deux départements

Les pompiers du Morbihan et du Var ont de leur côté développé un système qui ressemble à celui de l'AML : "Géoloc 18". Quand ils reçoivent l'appel d'urgence, ils envoient un SMS au randonneur en détresse. Il suffit à ce dernier de cliquer sur le lien, dans le SMS, pour être géolocalisé à quelques mètres près.

Et ce système a déjà fait ses preuves lors de plusieurs interventions, utilisé par de nombreux pompiers dans le pays :

