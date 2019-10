Mort de Sophie Le Tan : cinq dates clés pour comprendre l'affaire

Le 23 octobre 2019, un peu plus d'un an après sa disparition près de Strasbourg, l'étudiante Sophie Le Tan a été retrouvée morte dans une forêt. Jean-Marc Reiser, 59 ans, est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Retour sur cette affaire en cinq dates clés.