Mort de Sophie Le Tan : suivez en direct la conférence de presse de la procureure de Strasbourg

Strasbourg, France

La procureure de la République de Strasbourg s'exprime ce lundi dans l'affaire de la disparition et de la mort de Sophie Le Tan. La première fois, c'était le 18 septembre 2018, au lendemain de la mise en examen de Jean-Marc Reiser pour assassinat, enlèvement et séquestration.

Cette fois, Yolande Renzi est très attendue sur les suites de l'enquête, après la découverte, mercredi 23 octobre, d'un corps démembré, dans une forêt sur les hauteurs de Grendelbruch. Samedi, les analyses ADN ont montré qu'il s'agissait bien de la jeune fille disparue depuis le 7 septembre 2018, à Schiltigheim où elle devait visiter un appartement.

Quelles sont les circonstances exactes de cette macabre découverte ? Peut-on en savoir plus sur les causes de la mort de Sophie Le Tan ? De nouvelles recherches vont-elles être lancées dans la vallée de la Bruche ? Le suspect, Jean-Marc Reiser, va-t-il être à nouveau convoqué et quand ? Autant de questions qui vont être posées à la procureure de la République à partir de 16h30.

Jean-Marc Reiser, 59 ans, est suspecté d'avoir tendu un piège à Sophie Le Tan, en postant une annonce de location pour un appartement à Schiltigheim, près de Strasbourg. Il nie toute responsabilité dans la disparition de l'étudiante de 20 ans, mais reconnaît l'avoir croisée dans la rue. D'après lui, elle était blessée à un doigt et aurait acceptée de monter chez lui pour qu'il la soigne. C'est ainsi qu'il explique les traces de sang et l'ADN de Sophie Le Tan, retrouvés à son domicile.

Plusieurs éléments plaident en défaveur du suspect : de l'ADN de Sophie Le Tan sur le manche d'une scie, sur ses chaussures. Le lourd passé judiciaire de Jean-Marc Reiser : condamné à 15 ans de réclusion pour des viols, il a aussi été acquitté dans la disparition d'une jeune Strasbourgeoise en 1987, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

