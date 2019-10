Mort de Sophie Le Tan : cérémonie d'hommages dimanche 3 novembre à la pagode vietnamienne de Strasbourg

Strasbourg, France

Après la macabre découverte du corps de Sophie Le Tan la semaine dernière, le temps du recueillement. Une cérémonie aura lieu ce dimanche 3 novembre à Strasbourg (Bas-Rhin) dans le quartier de la Robertsau. Ce sera à 11h, à la pagode vietnamienne Phô-Hien.

Une page Facebook bientôt créée pour la cérémonie

La famille de la jeune femme "sera présente" annonce Khadija Arratbi, créatrice de la page Facebook "Mobilisation pour retrouver Sophie Le Tan" et présidente de l'association Icared (Initiative citoyenne d'aide et de recherche lors d'enlèvement et disparition). C'est elle qui coordonne, avec l'aide des proches de Sophie Le Tan, l'organisation de cette cérémonie.

Pour cette dernière, chacun pourra ramener ce qu'il veut. Bougies, fleurs, tout est accepté. Pour y participer, il faudra s'inscrire sur la page Facebook de l'événement "qui va bientôt être créée", ajoute Khadija Arratbi.

Conférence de presse avec la famille

Samedi 2 novembre, veille de la cérémonie, une conférence de presse sera organisée avec la famille de Sophie le Tan, pour répondre aux questions des journalistes. Elle aura lieu à Strasbourg vers 17h, dans une salle qui n'a pas encore été définie.

Une autre cérémonie sera également organisée, mais cette fois dans la plus stricte intimité, selon le souhait de la famille de la défunte.

L'enquête se poursuit

Lundi 28 octobre, la procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, indiquait que la dépouille de Sophie Le Tan avait été enterré et l'un des os, en l’occurrence un fémur, sectionné par un "instrument", après les résultats des premiers examens. Pour l'instant, elle ne fait "pas de lien" avec Jean-Marc Reiser, le principal suspect mis en examen dans cette affaire.

Les recherches continuent en forêt près de Rosheim, où le corps de la jeune femme avait été retrouvé. Sophie Le Tan avait disparu le 7 septembre 2018, le jour de son 20e anniversaire, alors qu'elle allait visiter seule un appartement à Schiltigheim, à côté de Strasbourg.