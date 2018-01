Quatre mois après avoir appris la mort de leur fille au pair à Londres, les parents de Sophie Lionnet se rendent en Angleterre avec leur avocat. Ils s'entretiendront avec les enquêteurs, et espèrent en apprendre plus sur les circonstances pour l'instant très floues du décès.

Yonne, France

C'était il y a tout juste quatre mois aujourd’hui. La mère et le père de Sophie Lionnet, jeune fille au pair à Londres de 21 ans, apprenaient en pleine nuit la mort de leur fille. Aujourd'hui ils se rendent à Londres pour s'entretenir avec les enquêteurs. La mort brutale de Sophie Lionnet en novembre avait bouleversé nombre d'Icaunais : la jeune femme, originaire de Troyes, avait étudié à Paron et à Auxerre.

"On ne peut même pas déposer une fleur sur sa tombe"

Pour le père de Sophie Lionnet, Patrick, le plus dur est de ne pas savoir si Sophie a souffert. Il lui est aussi impossible de faire son deuil à cause de l'absence de corps : "c'était son anniversaire le 7 janvier", confie-t-il la voix nouée. "J'aurais pu lui souhaiter, mais on ne peut même pas déposer une fleur sur sa tombe." Alors pour se souvenir, il garde des photos de sa fille à proximité, sur le fond d'écran de son téléphone aussi. "Devant les amis en journée on laisse aller... c'est le soir que c'est le plus difficile."

Un sentiment d'abandon par les autorités françaises

Stéphane Devalonné, le beau-père de Sophie qu'il considérait comme sa fille, n'en peut plus de tourner en rond : "on devient un peu plus agressif intérieurement, et ça commence à devenir extérieurement". Les enquêteurs britanniques font selon lui "très bien leur travail". Ce qu'il déplore, c'est le silence de l'État et de la police française : "ne serait-ce qu'un coup de téléphone ce serait la moindre des choses, mais nous n'avons jamais rien eu. C'est ce qui nous affecte le plus : _nous ne nous sentons plus Français_."

Il y a dix jours, le couple qui hébergeait Sophie à Londres a avoué non pas le meurtre, mais avoir tenté de se débarrasser du corps en le brûlant. Un "premier pas" pour ses proches, mais "insuffisant". Le procès se tiendra dans le capitale britannique le 19 mars prochain.