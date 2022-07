Mort de Steve à Nantes : l'ancien préfet qui conteste sa mise en examen sera fixé le 28 octobre

La cour d'appel de Rennes examinait ce mardi les recours de l'ancien préfet, de son directeur de cabinet de l'époque et du commissaire de police mis en examen pour homicide involontaire après la mort en 2019 de Steve Maia Caniço à Nantes, lors de la Fête de la musique. Le jeune homme s'était noyé après être tombé dans la Loire suite à une opération policière controversée sur le quai Wilson.

Le préfet en poste à l'époque Claude d'Harcourt avait été mis en examen en octobre dernier, trois mois après une décision similaire prise à l'encontre de son ancien directeur de cabinet Johann Mougenotet du commissaire de police Grégoire Chassaing.

Les mis en cause contestent notamment l'indépendance et l'impartialité de l'agence d'expertise Index, qui a réalisé une reconstitution vidéo de l'intervention policière. L'avocat du commissaire de police Grégoire Chassaing a demandé un non lieu pour son client tandis que les avocats des préfet et sous-préfet ont demandé l'annulation de leurs mises en examen annonce l'Agence France Presse, se basant sur des sources proches du dossier.

La chambre de l'instruction a mis sa décision en délibéré au 28 octobre. (Avec AFP)