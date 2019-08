Mort de Steve à Nantes : les deux juges d'instructions ont demandé à être dessaisis

Nantes, France

C'est une preuve, une fois de plus, du caractère extrêmement sensible du dossier Steve Maia Caniço. Les deux juges d'instruction nantais en charge du dossier ont demandé à être dessaisis a appris France Info, confirmant une information de Libération.

Une information judiciaire ouverte ce mardi

Les deux magistrats sont en charge de l'information judiciaire ouverte mardi matin par le parquet de Nantes pour "homicide involontaire". La veille de l'ouverture de cette information judiciaire, le corps de Steve Caniço avait été retrouvé non loin du quai Wilson, là où il était tombé à l'eau lors de la fête de la musique. Ce soir là, 14 personnes avaient chuté suite à des affrontements avec les forces de l'ordre.

Audience prévue en septembre

Les juges d'instructions, en plus d'être dessaisis, demandent le dépaysement de l'affaire. Leur requête a été transmise à la Cour de cassation. Le dossier doit être instruit pendant un mois et devrait être examiné par la chambre criminelle en septembre. Il faudra ensuite entre un jour et plusieurs semaines pour que l'arrêt soit rendu.