Mort de Steve : des gendarmes soupçonnés d'avoir publié des messages inappropriés sur les réseaux sociaux

France

Les messages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, à l'annonce de la découverte du corps de Steve, ce lundi. Ils ont continué le lendemain après l'identification formelle que le corps retrouvé était bien celui du jeune homme de 24 ans, disparu dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Plusieurs d'entre eux sont inappropriés et ils pourraient avoir été écrits par des gendarmes ou des policiers via leurs comptes personnels.

Des messages signalés à la direction générale de la gendarmerie nationale

"Il va bien ? Je déconne", "Steve in the water". Plusieurs messages ont été postés ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Un internaute a également publié un GIF d'un homme qui plonge dans l'eau. Et ces "posts" vivement critiqués sur Facebook et Twitter pourraient avoir été rédigés par des gendarmes et/ou des policiers.

"Ça ne se fait pas, colère Régis Herrouin, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance. Si des policiers ont publié ce genre de messages, ils engagent leur responsabilité. En faisant ça sur des pages publiques qui peuvent être imprimées ou diffusées, ils s'engagent à subir des sanctions tout en sachant qu'on est sur une affaire sensible. Ces sanctions peuvent être administratives voire pénales si ça va plus loin dans les propos."

Un gendarme identifié

"On nous a signalé plusieurs posts, confie un membre de la direction générale de la gendarmerie nationale. Nous vérifions 100% des signalements." Les enquêteurs cherchent notamment à connaitre les identités des personnes concernées pour savoir si elles appartiennent à la gendarmerie. Si tel est le cas, une enquête administrative est ensuite lancée avec audition de l'auteur présumé du message. A l'issue de celle-ci, un rapport est rédigé et il peut déboucher sur d'éventuelles sanctions.

Pour l'heure, un gendarme a déjà été identifié et une enquête administrative vient d'être ouverte. Le militaire devrait être prochainement convoqué par l'inspection générale de la gendarmerie nationale.