Mort de Steve : le préfet interdit tout rassemblement dans le centre-ville de Nantes samedi

Nantes, France

Le préfet de Loire-Atlantique décide d'interdire tout rassemblement dans une grande partie du centre-ville de Nantes, ce samedi, de 10h à 20h. Un appel national à manifester a été lancé, suite à la confirmation de la mort de Steve, dont le corps a été repêché dans la Loire ce lundi.

Sur les réseaux sociaux, certains veulent aussi faire de ce rendez-vous un rassemblement contre les violences policières puisque le jeune homme a disparu après l'intervention des forces de l'ordre à la fin de la fête de la musique, quai Wilson, sur l'île de Nantes.

à lire aussi Nantes : des craintes de violences pendant la manifestation pour Steve samedi

La crainte de manifestants violents

La préfecture craint que s'y joignent "des manifestants ultras et des individus extrêmement radicaux de type 'black bloc'". Elle interdit donc les rassemblements mais aussi les "artifices" qui pourraient être utilisés comme des armes ainsi que leur cession, leur vente, leur transport et leur utilisation sur tout le territoire de Nantes métropole. Est aussi interdit le port de tout ce qui peut constituer une arme "sans motif légitime", et l’achat, la vente au détail, l’enlèvement ou le transport de tout carburant dans tous les points de distribution situés dans les communes de Nantes métropole.