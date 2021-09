Mort de Steve Maia Caniço à Nantes : l'ex-adjoint à la sécurité placé sous le statut de témoin assisté

Gilles Nicolas, l'ancien adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique de la maire de Nantes, a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la mort de Steve Maia Caniço en 2019. Johanna Rolland, maire de Nantes, a été placé sous le même statut il y a une semaine.

Gilles Nicolas, ancien adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique de la maire de Nantes.

Après son audition par le juge d'instruction dans l'enquête sur la mort de Steve Maia Caniço, Gilles Nicolas, l'ancien adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique de la maire de Nantes, a été placé sous statut de témoin assisté, ce mercredi 21 septembre. Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. Il s'agit d'un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen.

La maire de Nantes Johanna Rolland a été placée sous le statut de témoin assisté il y a une semaine, de même que l'ex-directeur départemental de la sécurité publique, Thierry Palermo, en juillet, deux ans après la noyade du jeune homme le soir de la Fête de la musique.

L'ancien préfet entendu en octobre

Un sous-préfet et un commissaire de police ont eux été mis en examen pour homicide involontaire. L'ancien préfet de Loire-Atlantique Claude d'Harcourt doit quant à lui être entendu courant octobre. "Sous réserve des demandes d'actes complémentaires, des interrogatoires ou confrontations qui seraient nécessaires, le terme de l'instruction pourrait intervenir en fin d'année 2021 ou début 2022 avant que le parquet de Rennes ne soit invité à prendre ses réquisitions sur un renvoi ou non des personnes mises en cause devant le tribunal correctionnel", a précisé le procureur de Rennes.

Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, avait disparu après une opération policière destinée à faire cesser une soirée électro en bord de Loire dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Son corps n'avaient été retrouvé que le 29 juillet.