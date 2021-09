Mort de Steve Maia Caniço : la maire de Nantes Johanna Rolland placée sous le statut de "témoin assisté"

Johanna Rolland était convoquée ce mercredi au palais de justice de Rennes par le juge d'instruction chargé de l'enquête sur la mort de Steve Maia Caniço le soir de la fête de la musique 2019. La maire de Nantes a été entendue pendant plus de trois heures.

Selon un communiqué de ses avocats, Maîtres Hervé Temime et Fabien Lahaie, "Johanna Rolland a répondu à l’ensemble des questions et fourni toutes les explications demandées sur la préparation de la fête de la musique en 2019 à Nantes pour contribuer à la manifestation de la vérité attendue légitimement par la famille et les proches de Steve Maia Caniço. "

A l’issue de cette audition, la maire de Nantes a été placée sous le statut de "témoin assisté" qui est le statut intermédiaire entre simple témoin (qui n'a pas accès au dossier) et le statut de mis en examen.

Dans cette enquête, deux personnes ont été mises en examen à ce stade. Il s'agit du commissaire ayant mené l’opération de dispersion de la soirée, et de l’ex-directeur de cabinet du préfet de l’époque.

En juillet dernier, la ville de Nantes et Nantes métropole avaient été placées sous le ce même statut de "témoin assisté".