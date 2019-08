Mort de Steve : une quarantaine de personnes rassemblées à Reims

Reims, France

Une quarantaine de personnes sont allées ce vendredi soir devant la cathédrale de Reims, déposer des bougies et des roses blanches en hommage à Steve, quatre jours après la découverte de son corps dans la Loire. De son côté, la France Insoumise appelle à un nouveau rassemblement ce samedi 3 août à 18h, toujours sur le parvis de la cathédrale de Reims. Rassemblement pour demander une mission parlementaire pour faire la lumière sur la mort du jeune homme et dénoncer une gestion du maintien de l'ordre de plus en plus autoritaire.