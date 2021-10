Mort de Tapie : "je volais les lettres d'insultes qu'il recevait en prison"

Ce dimanche matin, Marseille se réveille avec la gueule de bois, mais les souvenirs intacts. Le mythe marseillais, Bernard Tapie, 78 ans, est mort d'un cancer. Émotion immense aux abords du stade Vélodrome pour les centaines de fans rassemblés devant le portrait du "boss".

Marie-France tenait à être là. Elle a connu Bernard Tapie en prison à Luynes en 1997, lorsque l'homme d'affaires purgeait sa peine pour l'affaire "VA-OM". Elle travaillait à la gestion du courrier : "Toutes les lettres d'insultes qu'il recevait, je les volais, je les ramenais chez moi et je les donnais à sa secrétaire."

Durant ses six mois de détention, 165 jours entre février et juillet 97, Tapie a reçu des milliers de lettres, de la part de ses soutiens, mais pas que. Pas question pour Marie-France que ces insultes viennent miner le moral de l'ancien président de l'OM : "Pour me remercier, sa femme m'a envoyé deux places, à moi et mon fils, pour sa pièce de théâtre. Je m'étais aussi arrangée pour le rencontrer quand il rentrait de semi-liberté et pour lui faire la bise."

Marie-France, Rennaise d'origine, est depuis devenue supportrice de l'Olympique de Marseille, mais surtout supportrice de Bernard Tapie.