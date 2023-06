Mort de Tessa : les réactions à Saint-Julien-de-Concelles après les aveux du conducteur

C'est l'émotion et le choc à Saint-Julien-de-Concelles après les aveux, ce jeudi 22 juin, du conducteur qui a renversé et laissé pour morte Tessa Raimbault, il y a quatre ans et demi, le 20 décembre 2018. Le responsable est un jeune homme de 24 ans, 20 au moment des faits, originaire de Saint-Julien-de-Concelles. Dans la ville, les habitants découvrent la nouvelle, entre surprise et soulagement.

Un drame ancré dans la commune

C'est un drame qui faisait partie de la vie de la commune. "C'est très présent dans la ville, c'est un sujet que les habitants abordent souvent" explique Charlotte, arrivée à Saint-Julien-de-Concelles en 2019. "Le sentiment d'injustice par rapport à la famille est très ancré. Il y a enfin une page qui se tourne, un nom sur le coupable. C'est vrai qu'il y avait cette atmosphère où on se disait que c'est peut-être quelqu'un du coin, qu'on voit tous les jours. Et c'était assez gênant. C'est un grand soulagement pour tout le monde".

Au moment des faits, le jeune homme travaillait pour l'entreprise de terrassement familiale, située à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. C'est ce qu'a découvert Didier dans les journaux : "Je connais un petit peu l'entreprise, je ne pensais pas que ce serait quelqu'un de Saint-Julien".

Des sentiments partagés vis-à-vis du conducteur

"Je me rappelle de cette nuit-là, il y avait beaucoup de pluie. On y voyait pas bien et il n'y avait pas d'accotement. Mais ça n'excuse en rien le délit de fuite", raconte cette coiffeuse. "Ca a du être long pour lui de garder le secret je ne sais pas comment il a fait, il faut aussi soulager sa conscience", tempère Charlotte. D'autres habitants ont évidemment une pensée émue pour la famille et les proches de Tessa, quand d'autres pensent aux parents du conducteur.

Sur les réseaux sociaux, on peut lire des commentaires beaucoup plus durs vis-à-vis de lui. La mère de Tessa appelle quant à elle à l'apaisement.