Mort de Tessa : "Un tsunami émotionnel" pour les parents après les aveux du conducteur

Voilà plus de quatre ans que les parents de Tessa cherchaient à connaître le responsable de la mort de leur fille, percutée par un véhicule de chantier alors qu'elle rentrait chez elle le 20 décembre 2018. La nuit était tombée et il pleuvait. Ce jeudi 22 juin, un jeune homme de 24 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Leur avocat, maître Damien Legrand, parle d'un "tsunami émotionnel" après une si longue attente.

"Ils sont passés du désespoir presque absolu à la volonté de faire avancer les choses"

On imagine que les proches de Tessa sont soulagés qu'un responsable ait pu être identifié ?

Maître Damien Legrand : "Je pense qu'il y a toute une série d'émotions qui se confrontent les unes avec les autres. Ils sont un peu étourdis. En quelques heures, c'est une enquête qui a connu un essor qu'on ne leur annonçait pas il y a quelques semaines.

Ils sont passés du désespoir presque absolu, avec l'annonce d'une enquête qui se terminait en avril [NDLR : Un magistrat classe ce dossier sans suite car il n'y a pas d'auteur alors connu], à la volonté de faire avancer les choses par le moyen tout à fait extraordinaire qui était la participation à une émission de télévision. Nous nous étions dit que nous n'avions rien à perdre.

Et là, en moins d'une semaine, [NDLR : l'émission a eu lieu le 12 juin, puis le procureur a saisi un juge d'instruction le 16 juin], cette affaire a connu un bouleversement absolu qu'elle n'avait pas réussi à atteindre en plus de quatre années. Et donc aujourd'hui, c'est pour eux un tsunami émotionnel absolument hors du commun. On sait enfin une partie de la vérité grâce aux aveux de ce jeune homme. Et puis on attend de voir ce que cette instruction judicaire va donner pour que les responsabilités et les actes soient cernés. Qu'on sache ce qu'ont été les dernières minutes de vie de Tessa".

Il y a un début d'aveux, mais la chronologie des évènements est encore à déterminer, ainsi que le silence des proches de ce jeune homme…

"On est de toute façon sur une garde à vue de 48h et des aveux qui sont livrés au bout de 36 heures, donc on imagine que tout n'a pas encore été dit. Et puis évidemment le juge d'instruction en charge de cette procédure aura toute une série de questions à poser sur ce qui s'est passé le jour du décès de Tessa, ce qui s'est passé pendant quatre ans et demi avec l'entourage de ce jeune homme, qui a peut être constaté un changement dans son comportement. Est-ce qu'il a des complices ? Est-ce qu'on a facilité son silence ? Je rappelle que le véhicule très particulier qui a servi à la commission des faits n'a jamais été véritablement retrouvé. Est-ce qu'on l'a fait disparaître ? Est-ce que cacher ce qui s'est passé était une volonté de mettre un terme aux investigations à venir ? Il y a effectivement maintenant toute une série de questions qui se posent après ces aveux livrés en garde à vue".

C'est un jeune homme de la même ville, Saint-Julien-de Concelles, qui dit qu'il connaissait Tessa. La maman disait qu'il y avait une rumeur autour de ce jeune homme. Est-elle surprise ?

"Elle parle d'intuition lorsqu'elle évoque les faits qui se sont produits. Effectivement c'est une toute petite commune et je rappelle quand même que l'enquête a permis de cerner quelque chose de très particulier : elle a été percutée par un engin qui roule à 25-30 km/h, donc on n'est pas dans une configuration comme des accidents de la route impliquant des véhicules de tourisme qui sont plus complexes à retrouver. Là on pouvait penser quand même que les investigations allaient être assez circonscrites. Elles ont mis des années néanmoins à avancer. Et au milieu de tout ça, un certain nombre de rumeurs et de non-dit, dont on sentait bien qu'un jour il fallait que ça puisse sortir.

Est-ce que c'est l'annonce de classement sans suite qui a relâché la pression sur des personnes qui jusqu'alors se taisaient ? Ou est-ce que c'est cette émission de télévision qui aura permis de sensibiliser chacun au fait qu'il fallait absolument découvrir la vérité ? En tout état de cause, pour la famille, c'est la confirmation d'un certain nombre de choses qu'elle entendait depuis des années".

Une nouvelle page s'ouvre pour les proches, qu'est-ce qu'ils attendent ?

"Qu'on sache avec précision quels ont été les derniers instants de vie de leur fille. Est-ce que ce jeune homme aurait été dans la capacité de la sauver s'il avait agi de manière convenable ? Il s'agit de savoir aussi si, pendant quatre ans et demi, d'autres personnes étaient au courant, si elles ont tenté de dissimuler la vérité. C'est toute ces choses là que l'information judiciaire va nous accorder. Et puis bien sûr il y a cette volonté, en la mémoire de Tessa, de lui accorder la sépulture qu'elle mérite, avec une vérité absolue. Et que la justice fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé".

Et lui reconnaître aussi son statut de victime.

"Oui. A l'issue de tout ça il y aura un procès, qui pourra faire passer le statut de cette famille de partie civile, à celui de victime. C'est extrêmement important".

Est-ce que les parents ont eu un mot sur ce jeune homme ? Ils lui en veulent ?

"Il est trop tôt pour le dire. Les parents de Tessa accusent le coup. Leur vie est bouleversée. Je pense qu'ils sont davantage dans une quête de vérité que dans une volonté de haine. Encore une fois, tout va dépendre de la suite des événements. On aura besoin de demander des comptes".