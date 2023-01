Mort de Théo à Landéda : le parquet fait appel après la relaxe partielle de trois prévenus

Le jugement rendu le jeudi 5 janvier avait suscité la colère de la famille de Théo. Ce jeune homme de 17 ans avait été retrouvé mort écrasé par un véhicule sur un parking de Landéda en mai 2019. Sur les trois prévenus, seul le conducteur de la voiture avait été condamné à de six mois de prison avec sursis pour homicide involontaire aggravé. Il avait en revanche été relaxé, comme les deux autres, du chef de non-assistance à personne en danger.

Le parquet vient donc de faire appel. Dans un communiqué, Camille Miansoni, le procureur de la République de Brest rappelle que dans cette affaire, un mineur avait été condamné en mars 2022 par le tribunal pour enfant à un an de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger.

Une marche blanche a réuni 1 500 personnes

Cette affaire a suscité une forte émotion. Dimanche, après le jugement, une marche blanche a été organisée sur les lieux du drame, au port de l'Aber Wrac'h. Elle a regroupé 1 500 personnes.

"En raison des enjeux et de la discordance entre la décision du tribunal pour enfant et celle du tribunal correctionnel, j’ai estimé qu’il était opportun de permettre à la Cour d’appel de réexaminer l’ensemble des faits et responsabilités dans ce dossier", explique le procureur de la République.