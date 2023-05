Mort de Timéo : Le CHRU de Nancy et deux médecins condamnés

(Illustration) Le tribunal judicaire de Nancy reconnaît coupable deux médecins et le CHRU de Nancy

Après deux reports du délibéré, le tribunal judicaire de Nancy a rendu ce vendredi matin son jugement dans l'affaire de la mort de Timéo en 2015 au CHRU de Nancy. Le tribunal a reconnu coupable pour homicide involontaire deux médecins ainsi que l'hôpital qui comparaissait comme personne morale. L'infirmière, également poursuivie, a quant à elle été relaxée.

La médecin cardiologue est condamnée, comme l'avait requis le parquet, à un an de prison avec sursis. La cheffe de clinique est elle condamnée à six mois de prison avec sursis.

Pour le CHRU de Nancy, la peine prononcée par le tribunal judiciaire est plus de 4 fois supérieure aux réquisitions du parquet. Le centre hospitalier devra payer 225 000 euros d'amende assortis d'une obligation d'afficher la décision sur les portes de l'hôpital.

En 2015, le petit Timéo, âgé de 4 ans avait été hospitalisé au CHRU à Nancy Brabois. Après trois semaines d'hospitalisation, il était mort, victime d'un arrêt cardiaque après une erreur de prescription médicale.

"La réponse du tribunal est sans appel"

Me Rémi Stephan, avocat de la famille de Timéo a réagi positivement aux peines prononcées par le tribunal judiciaire. "Il était primordial que le tribunal reconnaisse que la prise en charge de Timéo à l'hôpital a été un naufrage, que la mort de Timéo n'est pas la faute à pas de chance, mais que c'est un homicide involontaire commis par deux médecins et le centre hospitalier dans son ensemble."

Quant à la peine à l'encontre du CHRU, plus de quatre fois supérieure aux réquisitions, Me Stephan pointe "un message clair": "Le centre hospitalier s'est présenté en osant dire qu'il avait bien pris en charge Timéo et je crois que la réponse du tribunal est sans appel."

8 ans après la mort de Timéo, la condamnation du CHRU est une victoire pour les clients de Me Stephan : "La famille ne pourra jamais être entièrement soulagée parce qu'aucune peine ne pourra faire revenir Timéo, mais pour la famille c'était vraiment important que la justice reconnaisse l'infraction pénale."

Le CHRU de Nancy dispose de 10 jours pour faire appel de la décision.