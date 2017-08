Mort de trois chiens dans les eaux du Cher : la préfecture d'Indre-et-Loire vigilante

Trois chiens sont morts en l'espace de quelques jours après s'être baignés dans les eaux du cher, dans les départements voisins du Loir-et-Cher, et de l'Indre. Ici en Touraine aucun cas signalé mais la préfecture est particulièrement vigilante.

Trois chiens sont morts en l'espace de quelques jours après s'être baignés dans les eaux du Cher à Chabris (36), Selles-sur-Cher (41) et Vierzon (18). Pour deux des trois propriétaires de ces animaux, leur mort est due à un empoisonnement causé par des algues : des cyanobactéries pourraient s'y être développées et avoir causé la mort des trois chiens. Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris dans certaines communes de l'Indre et du Loir-et-Cher comme Montrichard pour y interdire la baignade. Aucun cas n'a encore été signalé en Indre-et-Loire mais les villes concernées se trouvent à quelques kilomètres en amont seulement.

Des analyses sont en cours

De son côté, la préfecture d'Indre-et-Loire est donc vigilante, elle reconnaît que la thèse de l'empoisonnement est crédible mais attend les résultats des analyses avant de prendre d'éventuelles mesures, d'autant que la baignade est déjà interdite dans les eaux du cher dans le département, sauf sur un secteur bien délimité de Bléré. En revanche il est permis d'y rafraîchir et d'y abreuver ses animaux. Les analyses en question concernent l'eau du Cher, l'agence régionale de santé en a prélevé dans les trois zones où les chiens sont morts. Il s'agit aussi d'autopsier le corps d'un des animaux, un malinois qui s'est effondré peu après avoir joué avec ces algues samedi dernier. Les résultats de ces analyses devraient être connus en milieu de semaine prochaine, à partir de là la préfecture d'Indre-et-Loire prendra les mesures qui s'imposent.