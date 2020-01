Noyade de trois kayakistes : "C'est un échec, même si on a fait tout ce qu'on a pu", se désole la SNSM

Cayeux-sur-Mer, France

L'imposante opération de recherche et de secours n'aura pas suffi. Samedi soir, l'alerte lancée pour retrouver quatre kayakistes portés disparus au large de la baie de Somme s'est terminée au bout de la nuit, trois corps ont été retrouvés sur les plages du Crotoy. Une femme et deux hommes sont morts. Seul un garçon de 15 ans s'en est sorti vivant.

"La nuit, on peut passer à 20 mètres d'une personne sans la voir"

La station SNSM de Cayeux a participé aux secours en complément de l'hélicoptère de la marine nationale ou encore des pompiers à terre. Deux équipes en semi-rigides sont partis à la recherche des disparus, sans succès : "Pour nous c'est un échec, même si on a fait tout ce qu'il fallait", se désole le président de la station, Michel Souply, invité de France Bleu Picardie ce lundi.

La nuit, on peut passer en bateau à 20 mètres d'une personne à l'eau et ne pas la voir

C'est la première fois depuis l'ouverture de la station en 2003 que les sauveteurs sont confrontés à un bilan aussi lourd. Les recherches ont été compliquées par l'heure de l'alerte, lancée vers 17 heures. "La nuit est tombée très vite. Quand il fait nuit, même le spot d'un hélicoptère ne voit que dans un rond assez étroit. On peut passer en bateau à 20 mètres d'une personne à l'eau et ne pas la voir", explique Michel Souply.

"C'est très surprenant" qu'ils aient été poussés jusqu'au Crotoy

Pour Michel Souply, malgré les avancées de l'enquête, c'est toujours difficile de comprendre le scénario de l'accident. Des interrogations partagées par la direction du club de kayak. "Notre premère info, c'est 'face Cayeux', et on les retrouve au Crotoy. C'est très surprenant", avoue le patron de la SNSM de Cayeux. "La mer était encore descendante", les kayakistes auraient dû rejoindre Cayeux sans difficulté tirés par le courant descendant. Et à la position où ils auraient a priori été éjectés, "ils auraient dû être ramenés vers la mer".

Il existe bien des hauts-fonds, le long du chenal de la baie de Somme, qui "provoquent des petits rouleaux très dangereux qui peuvent poser de grosses difficultés sur une si petite embarcation", et ça "même par beau temps". En tout cas, Michel Souply est clair : au moment du naufrage, "c'était pas tempête".