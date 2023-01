Mort de Tyre Nichols : des tensions aux États-Unis après la diffusion de la vidéo de son arrestation

On voit Tyre Nichols recevoir de nombreux coups de poings, de pied et de matraque. On voit son visage tuméfié et couvert de sang. On l'entend crier "Maman. Maman. Maman !". Les faits se sont produits à Memphis, aux États-Unis, et ils remontent au 7 janvier dernier. Les images de l'arrestation qui a conduit à la mort du jeune Afro-Américain de 29 ans ont été diffusées vendredi 27 janvier par la police de Memphis. Les cinq policiers qui ont battu à mort Tyre Nichols ont été incarcérés en milieu de semaine, mais la diffusion des images de cette arrestation ultra-violente provoque de nombreuses réactions dans le pays.

Manifestations dans le pays

Dès vendredi, de premières manifestations ont eu lieu à Washington, Memphis ou encore New York. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est dit "scandalisé" et "profondément meurtri". La mort de Tyre Nichols rappelle celle de George Floyd , un homme noir de 46 ans tué par un policier blanc à Minneapolis en 2020. Des manifestations parfois violentes s'étaient produites à la suite du drame dans de nombreuses villes du pays.