Mort de Valentin à Reims : le chauffard présumé arrêté, quatre mois après l'accident

Le conducteur présumé du véhicule a été placé en détention provisoire ce mercredi 12 février. Il est notamment mis en examen pour "homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, défaut de permis de conduire et conduite à vitesse excessive."

Reims, France

Le Procureur de la République l'annonce par voie de communiqué ce mercredi 12 février. Quatre mois après la mort du petit Valentin, ce collégien scolarisé au collège Paul Fort de Reims, renversé devant son établissement, le chauffard présumé a été arrêté.

Le procureur indique que "de très longues investigations" ont d'abord permis l'arrestation "des 3 passagers, deux majeurs et un mineur, qui ont reconnu leur présence dans le véhicule." Ces derniers ont été présentés au magistrat instructeur ces derniers jours et ont été mis en examen pour "non-assistance à personne en péril et entrave à la justice par soustraction d’objet susceptibles de servir de preuve."

Les deux majeurs ont été placés sous contrôle judiciaire, dont l’un avec une mesure d’éloignement dans le sud de la France. Le mineur a été placé sous mesure de liberté surveillée préjudicielle avec accompagnement éducatif."

Le chauffard présumé placé en détention provisoire

Ce 12 février, le conducteur présumé du véhicule a été à son tour arrêté et présenté au magistrat instructeur et placé en détention provisoire. Il est mis en examen pour _"_homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, défaut de permis de conduire, conduite à vitesse excessive,non assistance à personne en péril et entrave à la justice."

Selon le procureur, il garde le silence. Le magistrat précise qu'il est "déjà connu des services de police et de justice, condamné et incarcéré en décembre 2019."

En décembre dernier, son père avait organisé une marche blanche. Un cortège de parents et d'élèves du collège très émus qui réclamaient justice pour que la famille puisse commencer à faire son deuil.