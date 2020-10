Le pôle criminel du parquet de Grenoble est désormais en charge de l'enquête sur la mort de Victorine Dartois. Un point presse était organisé lundi. Le procureur Éric Vaillant, son adjoint Boris Duffau et le commandant de la section de recherches des gendarmes, Philippe James ont pris la parole.

Mort de Victorine Dartois : le parquet ouvre information contre X pour "enlèvement, séquestration et meurtre"

Une information judiciaire contre X a été ouverte pour "enlèvement, séquestration et meurtre" dans l'affaire du meurtre de Victorine Dartois, en Isère. La conférence de presse du parquet de Grenoble aura été courte lundi après-midi. Elle était organisée par le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, son adjoint, Boris Duffau, et le commandant de la section de recherches des gendarmes, Philippe James.

Éric Vaillant avait convoqué une conférence de presse ce lundi pour faire le point sur l'enquête sur la mort de la jeune Victorine Dartois, 18 ans, retrouvée le 28 septembre dans un ruisseau à Villefontaine (Isère). Ce nouveau point sur l'enquête a permis de poser les pistes et de comprendre l'ampleur du travail déjà fourni sans apporter d'information nouvelle sur les pistes que suivent actuellement les enquêteurs pour éclaircir les circonstances de la mort de la jeune fille de Villefontaine (Isère).

Des questions toujours sans réponses

"L'autopsie n'a pas permis de préciser l'heure de la mort de Victorine", reprécise le procureur Éric Vaillant. "Le permis d'inhumer a été délivré, l'enterrement va pouvoir avoir lieu. Comme nous l'avons indiqué dans le communiqué, ce sont les ecchymoses internes qui permettent de l'affirmer". (L'intervention d'une tierce personne dans la noyade, ndlr). Mais un ou plusieurs agresseurs ? "Pas d'information à ce stade" répond Éric Vaillant.

Une cellule d'enquête dédiée, plus de 130 auditions déjà effectuées

Une cellule dédiée va suivre cette enquête qui s'annonce longue et compliquée. Elle s'appellera "Hom-Roche" pour "homicide" et "Roche" car c'est la ville, limitrophe de Villefontaine, où a été retrouvé le corps de la jeune fille. Le colonel Philippe James, commandant la section de recherche : "Une quarantaine d'enquêteurs sont mobilisés par jour. 130 auditions de témoins déjà réalisées. 642 personnes ont été contactées dans le cadre de l’enquête de voisinage, et 305 appels passés au numéro vert. Ces appels font l'objet de vérifications systématiques".

Trois juges d'instruction

Boris Dufau, procureur adjoint est en charge du dossier avec Eric Vaillant. "Ce matin, le parquet a ouvert une information judiciaire, en raison de la gravité des faits, trois juges d'instruction en sont chargés. Des moyens financiers considérables sont mobilisés. Le numéro vert a déjà reçu de nombreux appels".

Les premières conclusions de l'autopsie révélaient l'intervention d'un tiers dans une mort par noyade. Mais à ce jour, aucune interpellation n'a eu lieu. Les enquêteurs rappellent d'ailleurs qu'un appel à témoin est toujours en cours, dans le cadre d'une affaire ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Dimanche, la famille, des proches et de nombreux anonymes se sont rendu sur les lieux pour une marche blanche.