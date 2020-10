Mort de Victorine : après l'autopsie, l'avocate de la famille attend encore des réponses mais est confiante

Alors que l'autopsie pratiquée sur le corps de Victorine Dartois a mis en évidence une mort par noyade, avec l'intervention d'un tiers, Me Kelly Monteiro, avocate de la famille de la jeune étudiante, confie que les parents de Victorine s'attendaient à voir la piste criminelle se confirmer.

Encore beaucoup d'interrogations

Elle explique ainsi que la piste accidentelle "pour la famille, c'était inenvisageable. Le contexte, les premiers éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ont permis de comprendre assez rapidement qu'il s'agissait d'une affaire criminelle (...) Maintenant, ça a soulevé énormément d'interrogations". Et Me Monteiro de poursuivre : "la famille a maintenant besoin de savoir dans quelles circonstances, comment les choses se sont déroulées, à quel moment elle a pu être interpellée par cette ou ces personne(s)."

D'après l'autopsie, l'hypothèse d'une agression sexuelle n'est pas attestée mais le parquet précise qu'à ce stade de l'enquête, elle ne peut pas être écartée pour autant. Un point sur lequel Me Kelly Monteiro espère que les enquêteurs pourront avancer : "c'est une piste qui n'est ni confirmée, ni infirmée (...) on attend les résultats des nombreux prélèvements qui ont été effectués et cela génère beaucoup d'inquiétudes chez la famille qui espère bien évidemment une réponse négative à ce sujet. (...) On essaie de les préserver de cette imagination dont ils pourraient faire preuve."

Me Kelly Monteiro salue le travail des enquêteurs, de la justice "qui se donnent les moyens de pouvoir faire tous les actes d'enquête nécessaires (...) Ce qu'on attend et ce dont on sait au niveau des actes d'enquête, c'est tout ce qui concerne la téléphonie, les bornages qui ne vont pas être faciles à établir compte tenu du fait qu'il y avait un match à 19 heures aux alentours. Les différents prélèvements, etc. (...) Les prochains jours risquent effectivement d'être décisifs."

Me Kelly Monteiro du barreau de Clermont-Ferrand.

Victorine Dartois a disparu en rentrant chez elle samedi 26 septembre, vers 19h. La jeune fille a été retrouvée morte lundi midi, dans un ruisseau, à proximité du domicile familial de Villefontaine (Isère). Une marche blanche, en sa mémoire, est programmée ce dimanche 4 octobre à partir de 14h30. Me Kelly Monteiro doit y participer.