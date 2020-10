Mort de Victorine Dartois : l'avocate de la famille est satisfaite de la création d'une cellule d'enquête

"HomRoche", pour "homicide" commis à "Roche", commune limitrophe de Villefontaine (Isère), où a été retrouvé le corps de la jeune femme. C'est le nom de la cellule d'enquête dédiée créée pour tenter de résoudre le meurtre de Victorine Dartois. Le parquet de Grenoble en a fait l'annonce ce lundi 5 octobre, pile une semaine après la découverte du corps de l'étudiante de 18 ans.

Dix enquêteurs dédiés à temps plein sur ce dossier

"C'est le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que malgré la discrétion, le recul du procureur (...) on sent que tous les moyens sont mobilisés. Et la création de cette cellule d'enquête en est la parfaite illustration. Si jusqu'à aujourd'hui on avait un peu plus de quarante enquêteurs sur le terrain, on va quand même en avoir dix qui vont être dépêchés sur toute l'affaire. C'est une mobilisation qui est très, très importante", explique Kelly Monteiro, l'avocate des parents de Victorine Dartois.

Trois magistrats nommés

C'est la suite logique : l'enquête, ouverte initialement en flagrance, va se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire. Il s'agit d'une information judiciaire contre X ouverte pour "enlèvement, séquestration et meurtre". "La nomination de trois juges d'instruction donne le ton sur l'importance qui est donnée à cette affaire. (...) La famille fait preuve d'extrêmement de patience et de compréhension. C'est humain que de penser que dans quelques mois ils le seront moins évidemment. Mais encore une fois, on fait confiance à la justice et tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver cette personne car il est inenvisageable que ce crime reste impuni", conclut Me Monteiro.

Ce dimanche, une marche blanche en souvenir de la jeune femme a rassemblé quelque 6000 personnes sur sa commune de Villefontaine. Ses obsèques auront lieu ce mercredi 7 octobre, à 14h30, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu. Un écran géant va être installé place Carnot pour permettre à ceux et celles qui le souhaitent de pouvoir suivre la cérémonie.