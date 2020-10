Mort de Victorine : des cours de self-défense gratuits pour les femmes à Villefontaine

Il fallait réagir après les événements tragiques survenus à Villefontaine et la découverte du corps de Victorine Dartois, immergée dans un ruisseau près de l'étang de Saint-Bonnet. Le club d'arts martiaux de la commune, la Nando Academy, a souhaité que toutes les femmes puissent suivre ses cours de self-défense (techniques de combat permettant de faire face à une agression physique) gratuitement. Reportage lors du premier cours ce dimanche au gymnase Alain Colas, quelques heures avant la marche blanche en hommage à Victorine.

Une soixantaine de participantes se sont déplacées pour suivre les instructions, dont de nombreuses filles dans la tranche d'âge de Victorine. "Mon arrêt de bus est juste à côté de l'étang où elle a été retrouvée" raconte Gaëlle. "C'est à côté de chez nous et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est mieux d'avoir quelques techniques pour savoir se défendre, c'est surtout ça" souligne Alexia.

Beaucoup de participantes pour ce premier cours de self-défense à Villefontaine Copier

La mort de Victorine rouvre de vieilles plaies en Isère. "Maëlys, c'était à côté de chez nous et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus" explique Sandrine de la Tour-du-Pin. Catherine est venue avec sa fille, Line, de Bourgoin-Jallieu. "Il y a certains endroits qui ne sont pas très sécurisés, comme dans toutes les villes. Ça met une assurance en plus. Rien que pour elle (sa fille), quand elle va se promener. Elle connait les bases pour se sentir un peu plus en sécurité" note-telle.

Les participantes ont pu apprendre quelques techniques de défense en cas de besoin. © Radio France - Céline Loizeau

Le club accusé de se faire de la pub et d'entretenir la psychose

Ce cours n'existait pas il y a encore une semaine. La Nando Academy a voulu que ce soit gratuit pour toutes les femmes, y compris les autres arts-martiaux enseignés. "On voulait, à notre échelle, poursuivre la cohésion sociale qui était naissante autour de ce drame" détaille Allan Adel-Brunon, le vice-président du club.

Avec ces cours gratuits, le club de la Nando Academy est visé par des critiques. Notamment de s'offrir de la visibilité sur la mort de Victorine et surtout d'entretenir la psychose autour de ce drame. "On prendra zéro euro sur ces personnes là. On exploitera seulement nos techniques et on leur proposera. Entretenir une psychose non plus, puisqu'on leur permet d'être ensemble, de se soutenir et d'avoir moins peur" se défend Allan Adel-Brunon.

Le cours de self-défense à rassemblé plus de soixante participantes venues de plusieurs communes autour de Villefontaine. © Radio France - Céline Loizeau

La formule fonctionne puisque le club a reçu des sollicitations d'autres départements. Et face à la demande, les personnes habitant à Villefontaine ont été privilégiées. "On espère que la famille sera fière de ce que l'on a fait" conclut Allan Adel-Brunon.