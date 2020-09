Mort de Victorine : les résultats de l'autopsie attendus dans la journée, le point sur l'enquête

Les résultats de l'autopsie de Victorine, la jeune Iséroise retrouvée morte lundi, dans un étang près de Villefontaine (Isère), sont attendus dans la journée de ce mercredi. Les premières constatations n'avaient pas permis de déterminer la cause de sa mort. France Bleu fait le point sur l'enquête.

On ignore encore les causes de la mort de Victorine, deux jours après que le corps de la jeune fille de 18 ans ait été retrouvée dans un ruisseau, près d'un étang, à quelques kilomètres de chez ses parents, ce lundi, à Villefontaine, en Isère.

Mardi soir, le procureur adjoint au parquet de Grenoble a précisé que "les constatations faites à partir du scanner n'ont pas permis d'établir les causes de la mort de la jeune Victorine. Il est nécessaire d'attendre les résultats de l'autopsie qui sera réalisée mercredi dans la matinée".

à lire aussi Mort de Victorine : sa grande sœur lui rend hommage sur internet

Autopsie en cours

L'autopsie a donc lieu ce mercredi matin, à Grenoble. Le procureur de la République de Grenoble, qui a repris l'enquête criminelle, les communiquera dans la journée, après s'être entretenu avec la famille.

Sur le terrain, l'enquête continue également et elle s'annonce longue. La section de recherches de la gendarmerie "poursuit l'enquête en flagrance" a détaillé le procureur adjoint et a mobilisé "d’importants moyens : 47 enquêteurs (dont 43 Officiers de Police Judiciaire) pour effectuer notamment une enquête de voisinage et entendre tout témoin utile" a-t-il conclu.

à lire aussi Après la mort de Victorine à Villefontaine, les habitants sont choqués et inquiets, aussi

Des investigations sur le téléphone et les caméras de surveillance

En parallèle de cette enquête de voisinage, des prélèvements ont été réalisés sur les effets de Victorine, ainsi que sur un container à poubelle situé à proximité du corps de la jeune fille.

Par ailleurs, les enquêteurs étudient le téléphone portable de la victime et les images de vidéo surveillance, notamment celles du Village de marque de Villefontaine où Victorine avait passé l'après-midi de samedi à faire les boutiques avec des amis.

Enfin, l'appel à témoin lancé par la gendarmerie est toujours en cours : tout témoin ou personne susceptible d'aider dans l'enquête peut appeler le 0.800.200.142.