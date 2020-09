Mort de Victorine : sa grande sœur lui rend hommage sur internet

C'est un message d'une infinie tristesse qui a été partagé cette nuit sur le réseau social Facebook. Celui de la grande sœur de Victorine Dartois. Sa petite sœur de 18 ans a été retrouvée morte la veille, lundi matin, près d'un étang du quartier Saint-Bonnet, à Villefontaine, en Isère.

"Je n’ai plus de mots, je suis complètement détruite par cet énorme bouleversement qui change ma vie... J’ai le cœur déchiré. Je suis en deuil avec ma famille..." écrit Romane Dartois dans un post publié au milieu de la nuit.

"Une femme extraordinaire, à l'écoute, toujours souriante"

La jeune femme remercie également chaleureusement toute la "communauté de soutien" autour de Victorine. Des habitants s'étaient spontanément mobilisés toute la journée de dimanche, pour mener une battue et rechercher la jeune fille, portée disparue depuis samedi soir, à 19h00.

"Elle le mérite totalement" écrit encore Romane Dartois, avant de rendre hommage à sa sœur "Victorine était une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu’exemplaire, à l’écoute et toujours souriante" et de conclure "Victorine est déjà au paradis... Veille sur nous mon petit ange. Je t’aime".

De nombreux hommages

Par ailleurs, les hommages d'internautes anonymes affluent sur les pages Facebook des proches de la jeune fille et une messe sera célébrée ce mardi 29 septembre à la paroisse de Bourgoin-Jallieu, à Saint-Jean-Baptiste, en hommage à Victorine.